THE NORTH FACEのゴアテックスハットが、Amazonでタイムセール中となっています。ニュートープカラーが参考価格7,700円ところ、13%OFFの6,701円で購入できます。 朝夕は涼しいものですが、4月の半ばというのに、日中は日差しが肌に刺さる日が増えてきたように思います。そろそろ日焼け止めを使うことも考えなくてはいけませんね。物理的な日除け対策として、ハットを被るのもよいでしょう。今回の製品