【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の藤嶌果歩が表紙を飾る『BRODY』6月号（4月23日発売）より、撮影時の未公開カット3点があらたに解禁された。 ■ウサギをイメージした被り物でのキュートさ全開のカットやノースリーブ衣装に身を包んだシーンなど見どころ満載 本号では藤嶌果歩が表紙・巻頭グラビアに登場。彼女の可愛さを詰め込んだ4つの衣装で、その多彩な魅力を表現してい