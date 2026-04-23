【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TUBEのデビュー40周年イヤーを追い続けてきたWOWOWが、彼らを紐解いていくライブ＆ドキュメンタリー特別番組を6月に独占放送＆配信することが決定した。 ■TUBEのハマスタ公演や全国ツアーなどにも密着 2025年6月1日のデビュー記念日に、20年ぶりとなるハワイ・ワイキキ公演でデビュー40周年イヤーの幕が開けたTUBE。2025年8月に開催され