第一稀元素化学工業 [東証Ｐ] が4月23日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の24億円→32.5億円(前の期は6.3億円)に35.4％上方修正し、増益率が3.8倍→5.1倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の20.3億円→28.8億円(前年同期は6.1億円)に41.8％増額し、増益率が3.3倍→4.7倍に拡大する計