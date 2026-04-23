日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万1000枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 31000( 28044) ABNクリアリン証券 21263( 20189) バークレイズ証券 15846( 15824) JPモ