日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7557枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 17557( 16044) ソシエテジェネラル証券 14418( 13457) バークレイズ証券7542(7491