藤本ひとみさんによる人気少女小説「まんが家マリナ」シリーズの復刊が、集英社オレンジ文庫の公式X（旧Twitter）を通じて4月20日に発表されました。あわせて、シリーズを完結まで刊行する予定であることも明らかにされています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「まんが家マリナ」シリーズは、1984年に第1巻が集英社から発売されて以来、多くの読者に支持されてきた作品です。当時は中学校や高校の図書館に