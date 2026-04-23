元プロ野球の落合博満氏（72）の息子で声優の落合福嗣が22日、自身のXを更新。父・博満氏に対してファンから「戻ってきて」という声が届いていることについて言及した。【写真】落合博満・原辰徳・岡田彰布の“名将”がそろい踏み…福嗣が投稿した雑誌『Number』の表紙福嗣はフォロワーが投稿した「福嗣さま、お父様にドラゴンズに戻って来て!!と伝えてもらえますか」との投稿を引用し、息子としての思いも交えて状況をつづっ