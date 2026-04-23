中国メディアのIT之家によると、米アップルの最高経営責任者（CEO）を退任することが発表されたティム・クック氏が、中国家電・スマートフォン大手の小米（シャオミ）傘下で電気自動車（EV）事業を展開する小米汽車（シャオミオート）のCEOに就任するとするフェイク画像が出回った。画像は、「小米公司」の公式微博（ウェイボー）の投稿を模したもので、クック氏の写真を添えて「重大発表：ティム・クック氏がシャオミオートのCEO