WOWOWが6月にTUBEのスペシャルプログラムを独占放送・配信する。【ライブ写真多数】TUBEの白熱のステージ写真のほか、会場を熱狂に包んだ聖飢魔II、広瀬香美らゲストとの共演ショット2025年6月1日、デビュー記念日に20年ぶりとなるハワイ・ワイキキ公演で幕を開けたTUBEのデビュー40周年イヤー。8月の聖地・横浜スタジアムでの通算36回目となる“ハマスタ”公演、7月からスタートした『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sai