富士フイルムは、撮ったその場でプリントできる「instax"チェキ"」シリーズから、エントリーモデルのアナログインスタントカメラ「instax mini 13（インスタックス ミニ サーティーン）」を2026年4月24日に発売する。2秒と10秒のセルフタイマーを搭載シンプルな操作で簡単・キレイに狙い通りの撮影ができる前モデルのデザインや機能を進化させたという。ぷっくりとした立体感のあるポップなボディデザインを採用する。レンズを回し