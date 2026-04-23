元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』の未公開カットで構成されたアナザー版・デジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』の発売が、27日に発売される。【画像】しっとり表情…田中美久の写真集、未収録カット本作は、今年の3月9日（ミクの日）に発売された『ぜんぶ、ほんと』のアナザーエディション。ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラで撮影された写真集本