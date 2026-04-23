ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務めた劇場アニメ『ARCO／アルコ』が4月24日に公開される。世界各国の映画祭で絶賛を浴びてきたSF冒険ファンタジーで、吹替版メインキャストを担当するのが、俳優の黒川想矢と堀越麗禾だ。オリコンニュースでは2人にインタビューを実施。出演が決まったときの心境や役作り、見どころ、お互いの印象、明らかとなった意外な共通点、さらに作品にちなみ「50年後の自分がどうなっているか」などを