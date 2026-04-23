2024年7月28日に朝倉未来に1ラウンドでKO勝利してから、651日。ついに“令和の黒のカリスマ”平本蓮がRIZINのリングに帰ってくる。5月10日開催の『RIZIN.53』（GLION ARENA KOBE）で、長年の因縁のある皇治とスタンディングバウトルールで対戦が決定した。【動画】平本蓮、会見後も朝倉未来＆皇治に不満爆発!?「二度と“路上の伝説”なんて名乗るな」18日に東京ミッドタウン日比谷で行われた『超RIZIN.5』の会見でも大きな声援