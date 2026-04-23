デビュー50周年を迎えた歌手の岩崎宏美さんがラジオ番組に出演し、自身の音楽人生や歌への思いを語りました。歌手の岩崎宏美さん（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）昨年、デビュー50周年という節目を迎えた岩崎さんは、『ロマンス』や『聖母たちのララバイ』など、数々のヒット曲で知られる日本を代表する歌手です。番組では、歌とともに歩んできた半世紀の歩みを振り返りました