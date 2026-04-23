愛知県警本部＝名古屋市愛知県警名東署は23日、名古屋市内の路上で交通反則切符（青切符）制度を悪用した詐欺に遭い、現金5万円をだまし取られたとする70代男性の申告は虚偽だったと発表した。署によると、男性は職務質問をたびたび受けたといい「今まで警察に呼び止められて腹が立ったため」と話している。署は業務妨害容疑での立件も視野に、詳しい経緯を調べる。男性は17日に同市名東区を自転車で走行中、警察官を名乗る男