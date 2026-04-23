俳優の門脇麦が主演、作間龍斗（ACEes）と共演するWOWOW連続ドラマ-30『ながたんと青と-いちかの料理帖-2』（毎週金曜後11：00）最終話が24日午後11時から放送・配信される。このほど、最終話の重要シーンでクランクアップを迎えた門脇、作間、小林虎之介、白石隼也のコメントが解禁された。【動画】『ながたんと青と』前半ダイジェスト＆後半見どころが公開磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグ