もうすぐゴールデンウィーク。今年の傾向を取材しました。 今年は曜日の並びがよく、間の平日を全て休むと最大で12連休に。旅行会社のHISによりますと、今年は国内・海外ともに予約者数が前年より大幅に増えているといいます。 （HIS南浩司さん）「海外旅行が前年比126.7%と好調に推移しております。国内旅行は前年比138.3%と海外旅行と同様に大幅に増加しております」 一方で、気がかりなことも。 全日空と日本航