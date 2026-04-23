東京・渋谷のNHK放送センターNHKは23日、面識のない女性への不同意性交容疑で警視庁に逮捕され、その後不起訴になった報道局スポーツ情報番組部の男性チーフ・ディレクター（50）を30日付で諭旨免職の懲戒処分にすると発表した。当該女性へのわいせつ行為の他、NHKの内部調査で勤務時間中の不適切な行為が多数発覚したという。男性は当該女性にわいせつな行為をしたことは認める一方、同意があったと主張。処分を伝えられると