7人組アーティストグループ・XGが、現在開催中の自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』のアジア＆オーストラリア公演の詳細を発表した。【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様2月6日からスタートした同ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）