中東情勢により供給不足が懸念される医療物資などについて、厚労省などは新たに5品目で安定供給のメドが立ったと明らかにしました【映像】厚労省、医療物資5品目を安定供給へ上野厚労大臣「先週の10件と合わせまして、合計15件について供給不安の解消につなげることができました」赤澤経産大臣「命に関わる分野でありますので、解消できない目詰まりが一つでもあってはならないと。引き続き供給の偏りや流通の目詰まりを一つ一つ