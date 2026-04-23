お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、テレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（５月１７日、後１・５５）で、同局では２６年ぶりの冠番組を持つことが２３日までに分かった。アスリートの人生を熱く深掘りする対話型ドキュメントで、「芸能人格付けチェック」で１０年以上共演してきたフリーアナウンサー・ヒロド歩美とタッグを組む。トップアスリートとして活躍したゲストが人生を「幸福度」という独自の切り口で可