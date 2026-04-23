コンドームメーカーの相模ゴム工業が、日本の性に関する調査「ニッポンのセックス2026年版」を特設ページで公開している。調査は2025年12月初旬、全国の20〜60代の男女を対象にネットリサーチで実施。3万人に事前調査をおこない、性交渉の経験者1万4312人を本調査の対象にしたという。全回答者中、「既婚者」の8797人と「未婚者で交際相手あり」の1818人、合計1万615人に対し「パートナー（結婚・交際相手）との関係がセックス