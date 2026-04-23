■アンケートが暴いた、令和の50代の「性欲」吉原の高級ソープで接待を繰り返し受けるなどし、2026年1月に収賄容疑で逮捕された東大教授の事件は世間を騒がせた。同教授は60代ながら、昼間から2ラウンドおこなっていたという。マッチングアプリの台頭とともに、50代をはじめとする壮年男性の “パパ活” も盛んになっている。しかし、カネをめぐるトラブルが生じることも多く、殺人事件に発展したケースもあった。こうした中