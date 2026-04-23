巨人は２３日、出場選手登録を前日の２２日に抹消された宇都宮葵星内野手（２１）が同日に都内の病院を受診し、チームドクターに左ヒザの「後十字靭帯損傷」と診断されたことを発表した。宇都宮は２３日から故障班に合流した。宇都宮は育成ながら今春に行われた宮崎春季キャンプから一軍メンバーに抜てきされると、開幕直前に支配下登録され、開幕一軍入り。ここまで６試合に出場し２打数１安打としていたが、２１日の中日戦（