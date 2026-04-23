メーガン妃が先日のオーストラリア訪問で「卑劣な行為」を働いたとして王室専門家や王室ファンの批判を浴びている。英紙エクスプレスが２３日、報じた。ヘンリー王子夫妻は１４日から４日間の日程で、オーストラリアへの「疑似王室ツアー」を行い、訪問先の一つとしてメルボルンのロイヤル・チルドレンズ・ホスピタルを訪れ、末期疾患の子供たちの苦境とケアについて訴えた。英トークＴＶで今回の訪問について意見を述べた王