SBI証券は4月23日、山口フィナンシャルグループ（YMFG）傘下の山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3行と金融商品仲介業で提携し、4月24日から金融商品・サービスの提供を開始すると発表した。今回の提携により、3行の利用者は各銀行のWEBサイトを通じてSBI証券の証券総合口座を開設できるようになる。口座開設後は、SBI証券が取り扱う各種金融商品・サービスを利用し、自身の投資プランに応じた資産運用が可能となる。○提携金融機