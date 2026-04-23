画家としても活躍するお笑い芸人のたいぞうと、「ザ・ニュースペーパー」の福本ヒデがタッグを組んだ原画展「福本ヒデ・たいぞう原画展」（４月３０日〜５月６日、京王百貨店新宿店６階アートスクエア）が開催される。福本は「社会風刺コント集団『ザ・ニュースペーパー』のコントの笑いと美術検定１級でアートナビゲーターの美術の知識を融合させた作品です。コンプライアンス、ルッキズムなど規制が厳しい現代で、あえて政界