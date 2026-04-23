リンドーアが走塁の際に負傷米大リーグで12連敗中だったメッツは22日（日本時間23日）、本拠地でツインズ戦を行い、3-2で勝利した。連敗脱出で歓喜に沸いた一方で、試合中にはチームリーダーであるフランシスコ・リンドーア内野手が負傷交代。カルロス・メンドーサ監督が試合後の会見で明かした状況に、現地のファンも落胆を隠せないでいる。勝利の代償は大きかった。4回1死一塁の場面。アルバレスの右中間への二塁打の際に、