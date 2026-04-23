2026年の春夏コーデで、再注目されているのが「ストライプ柄」のアイテム。程よい存在感でアクセントを加えつつ、スタイリッシュで大人の着こなしにも取り入れやすいのが魅力です。特に【ZARA（ザラ）】には、素材やシルエットにこだわったアイテムが揃っていて、今っぽいコーデが楽しめそう。洗練されたデザインに注目です。 さりげないストライプでこなれるシャツ 【ZARA】「ストライプ柄リボンシャツ」\5