ゴールデンウイークを前に全国的にハシカの感染が拡大している。2026年4月23日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は、ハシカとワクチンの関係についてとりあげた。ワクチンを打ったかどうか、確認しておく必要があるという。ハシカの感染力はインフルエンザの約10倍番組は、今年の累計（4月12日まで）が499人になりわずか4カ月で昨年1年を上回る人数になっていると報じた。ハシカの感染力はインフルエンザの約10倍とも言われるほど