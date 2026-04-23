2025年1月いっぱいで大阪・朝日放送（ABCテレビ）を退社した東留伽アナウンサーが23日、自身のインスタグラムを更新。初めて訪れたサンリオピューロランドを満喫したことを報告した。 【写真】レアなへそチラショット！全力ではしゃぐ東留伽アナ 「初めてのサンリオピューロランドが楽しすぎた件。」と投稿。「初めて友人と行ってきました!!小さい頃から親しんだマイメロちゃんやシナモンなど可愛すぎるキ