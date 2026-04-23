■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）4/20、NYダウ▲4ドル安、49,442ドル2）4/21、NYダウ▲293ドル安、49,149ドル3）4/22、NYダウ+340ドル高、49,490ドル【前回は】相場展望4月20日号米国株: 米国株は最高値水準、イラン戦闘は無かったようで不気味日本株: 原油高・不足で日本経済後退も、日経平均は高値圏維持?●2.米国株:トランプ氏、中間選挙で不利な情勢が強まる⇒レイムダックの可能性高まる1）トランプ氏、