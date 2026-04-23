完全移籍への移行条件を満たすも支払いは履行されず徳島ヴォルティスは4月23日、かつて同クラブに所属したブラジル人DFカカの移籍に関し、移籍金の未払いがあるとしてブラジル1部のコリンチャンスを国際サッカー連盟（FIFA）に提訴したと発表した。カカは1999年4月25日生まれの25歳。母国のクルゼイロから2021年に徳島へ完全移籍で加入した。J1リーグ戦26試合、J2リーグ戦33試合に出場。2023年途中からはブラジルのアトレチコ