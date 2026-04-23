水上恒司が主演し、東方神起のユンホらが共演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、上田竜也、ピエール瀧、パク・ジファンら、一癖も二癖もある個性的な悪人たちの姿を捉えた場面写真が解禁された。【写真】悪人が集結する『TOKYO BURST』場面写真（9点）本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーでユニバース化。内田英治