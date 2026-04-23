大相撲の春巡業が２３日、東京・府中市で行われた。幕内・宇良（木瀬）が小結・熱海富士（伊勢ケ浜）らと１８番。熱海富士を肩すかしで撃破し、ほかにも突き押しなどで攻めるなど８勝。「やれる限りのことをやっている」とうなずいた。巡業では出発の２時間前に起きることを心がけている。「部屋と巡業の稽古、そして取組は違う。ただ、稽古をやったという自信をつけられたらいい」と意図を明かす。春場所はご当所で５勝止まり