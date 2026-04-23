元テレビ朝日社員の玉川徹氏がパーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯＦＭ「ラジオのタマカワ」（木曜・前１１時半）に、フリーの羽鳥慎一アナウンサーが出演し、オフショットが披露された。アシスタントを務めるフリーの原千晶アナウンサーが２３日に自身のインスタグラムを更新。「ラジタマ今日もありがとうございました、ゲストはフリーアナウンサーの羽鳥慎一さん」と改めて紹介。玉川氏と羽鳥アナはテレビ朝日系「羽鳥慎一