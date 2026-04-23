飯塚オートのSG「第45回オールスター」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。松尾彩（37＝山陽）といえば、山陽でのG1「令和グランドチャンピオンカップ」での優勝戦2着に触れないわけにはいかない。最終8周回目で同期の長田稚也にかわされ、大魚を逸した。「マシンもエンジンも乗り方も、できることは全てやっての敗戦。自分の100％は出したので悔いはないです」ただ、学びは多かった。逃げての8周回チャレンジは初め