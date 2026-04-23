ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１９日に放送された。「さんマツ的キャバクラ最強決定戦六本木ＶＳ平塚〜予選会ＳＰ〜」。この日は、六本木の老舗スナック「ＺＯＮＥ」にスポットを当てた。プライベートで同店の常連だという錦鯉・渡辺隆の来店の様子も公開した。カウンターに通された渡辺は、隣に座った男性客と笑顔で握手。男性が「やりましょう！」と２万２千円のシャンパンを振る舞うと、渡辺は「早い！早いって！」