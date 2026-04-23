俳優の高橋克実（65）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。両親について語った。司会の黒柳徹子は高橋について「最初注目されたのはドラマ『ショムニ』の36歳。遅咲きだったんですね」と紹介。「あなたが俳優になった時に、ご両親は凄く反対だったんですって」と話を振った。郄橋は「そうですね」とうなずいた。新潟県三条市出身で「そこの本当に金物屋の息子だったんで」と告白し