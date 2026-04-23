巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が２２日の中日戦に先発し、５回１失点で３勝目を挙げた。球数が９７球と重なり５回で交代となったものの、圧巻の１０奪三振。ルーキーながら開幕投手を託され、ここまでチームトップの３勝、防御率１・６６と安定感を発揮している。開幕前に「８勝から１２勝はできる」と断言していた巨人ＯＢ・関本四十四氏は、「ルーキーながら、自分をよく知っているピッチャー。ピンチでも慌てる様子は