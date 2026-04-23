23日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は前日比38銭円安ドル高の1ドル＝159円59〜61銭。ユーロは38銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円78〜82銭。ホルムズ海峡でイラン革命防衛隊が船舶2隻を拿捕したと伝わった。中東情勢が緊迫化し、原油供給の停滞が長引くとの見方から「有事のドル買い」が進んだ。市場では「停戦交渉の先行きは再び不透明感が出ている」（外為ブローカー）との声