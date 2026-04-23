お笑いコンビ・モグライダーのともしげが、家庭内での危機管理能力の低さを露呈し、芸人仲間から「離婚の危機」を真剣に警告される一幕があった。【映像】離婚危機が指摘されるともしげの夫婦関係『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん（鬼越トマホーク）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげの3人が、夫婦関係の「継続」について議論。毎日「愛してるよ」と伝え、キスを欠かさ