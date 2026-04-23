オリックスが春季キャンプを実施する宮崎市の観光協会関係者が23日、大阪市北区のスポーツニッポン新聞社を訪れ「キャンプ地みやざきシリーズ」として開催される24、25日のオリックス―日本ハム戦（京セラドーム大阪）をPRした。両日とも球場内で同関係者が「甘くてジューシー」と絶賛する宮崎産の完熟マンゴーのふるまいや特産品の販売、各日10000人の入場者に配布されるラッキーカードによる抽選会なども実施される。また