巨人は２３日、宇都宮葵星内野手が２２日に都内の病院を受診し、チームドクターに左膝の後十字靭帯損傷と診断されたと発表した。この日、故障班に合流した。宇都宮は２１日の中日戦で走塁中に左膝を痛め、翌２２日に出場選手登録を抹消された。