岩手・大槌町の2カ所で発生した山火事は現在も延焼が続いていて、心配な状況です。遠藤玲子キャスター：後発地震注意情報も発表されている地域ですので非常に心配ですが、改めて位置関係を確認していきます。初めに通報があったのは22日の午後2時ごろ。町の中心部から北西に位置する小鎚というエリアでした。そして夕方、今度は10kmほど離れた吉里吉里という地区でも火の手が上がりました。現在、山火事によって2588人に避難指示が