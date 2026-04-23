NHKは23日、東京・渋谷区内で女性にわいせつな行為をしたなどとして3月に不同意性交などの疑いで逮捕、その後、不起訴となっていた報道局スポーツ情報番組部の50代男性チーフ・ディレクターを「諭旨免職」の懲戒処分とすることを決めたと発表した。発令は30日となることも、併せて発表された。NHKは処分理由について「被処分者は、2026年1月4日、自宅で勤務打刻後、放送センターに移動中に、渋谷区の路上で女性に声をかけてわいせ