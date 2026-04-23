ワンコが初めて靴を履いたら、歩き方が変になってしまって…？投稿は記事執筆時点で97万1000回再生を突破し、「面白い」「可愛すぎて何回も見ちゃう」「緊張してる人間の歩き方みたいで草」といった声が寄せられています。 【動画：初めて『靴』を履いた犬→廊下を歩かせたら、ぎこちなさ過ぎて…思わず笑ってしまう『歩き方』】 ワンコが初めて靴を履いたら… TikTokアカウント「user3721959285526」に投稿されたのは、ト