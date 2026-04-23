マンガ家育成スクール「ゲンロン ひらめき☆マンガ教室」第9期（2026年度）が7月から開講する。主任講師を務めるのは、批評家・マンガ原作者のさやわか。 参考：津田健次郎、糸井重里、野木亜紀子……漫画編集者・林士平が考える、第一線で活躍する人の共通点とは？ 同教室は2017年設立。卒業生として『マリッジトキシン』で原作を担当する静脈、4月より「週刊少年サンデー」で『しっぽと逆鱗』の連載を開始した