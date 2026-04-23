2026年末までに「アコード」「CR−V」など販売終了！ホンダは2026年4月23日、韓国の現地法人「ホンダコリア」が展開している四輪車の販売を、2026年末をもって終了すると発表しました。【全然違う！】韓国で販売されているホンダ「オデッセイ」を写真で見るホンダコリアは2001年10月に設立、2004年5月には四輪車の販売を開始しました。現在、四輪車では「アコード」「CR-V」「オデッセイ」のほか、大型SUVの「パイロット」の一